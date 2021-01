Skicrosser Bachsleitner rast erstmals aufs Podest

Nur ein Jahr nach seinem zweiten Kreuzbandriss im rechten Knie erreichte der 24 Jahre alte Partenkirchner Niklas Bachsleitner zum ersten Mal ein Skicrossfinale und erkämpfte sich dort hinter dem Kanadier Reece Howden und dem Schweizer Jonas Lenherr den dritten Rang.

"Ich bin auf jeden Fall mehr als happy", sagte Bachsleitner: "Ich hatte vom ersten Lauf ein super Gefühl." Im Finale beim Weltcup im schwedischen Idre Fjäll lag er in Sichtweite des Ziels als Vierter und Letzter bereits scheinbar aussichtslos zurück, holte dann allerdings Meter für Meter auf.

"Ich hatte immer Windschatten, das ist in Idre das Wichtigste, und wenn man den dann richtig nutzt, kann es richtig weit vorgehen", sagte Bachsleitner. In einem packenden Fotofinish verpasste er dann den ersten Sieg seiner Karriere nur um 0,16 Sekunden.

Kreuzbandriss im Januar 2020

Erst im Dezember war Bachsleitner in Arosa in der Schweiz als Neunter zum ersten Mal in die Top Ten gefahren. Im ersten Rennen in Idre Fjäll am Freitag war er 25. geworden. Bachsleitner hatte sich Anfang 2020 das Kreuzband gerissen und war erst Anfang des Winters wieder zurückgekehrt.