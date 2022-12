Skicross: Müller auf Rang zwei - Maier nach Kollision Sechste

Die Olympiadritte Daniela Maier (Urach) ist beim Weltcup-Auftakt der Skicrosser in Val Thorens/Frankreich unglücklich im Halbfinale gescheitert. Als Führende stürzte die 26-Jährige nach einer Kollision mit beim Sprung mit der späteren Siegerin Sandra Näslund aus Schweden und kam im kleinen Finale als Zweite ins Ziel, was insgesamt Rang sechs bedeutete.

Müller mit Karrierebestwert

Besser lief es für Tobias Müller (Fischen), der beim Sieg des Österreichers Johannes Rohrweck als Zweiter auf das Treppchen kam. Für den 30-Jährigen ist es das beste Ergebnis seiner Karriere. In der vergangenen Saison hatte er in Nakiska (CAN) Platz drei geholt und war er das erste Mal bei einem Weltcup aufs Treppchen gefahren.

Johanna Holzmann (Oberstdorf) und Florian Wilmsmann (Hartpenning) scheiterten im Viertelfinale, Niklas Bachsleitner (Partenkirchen) und Tim Hronek (Unterwössen) im Achtelfinale.