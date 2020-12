Skicross: Maier glänzt als Zweite, Wilmsmann starker Fünfter

Als Zweite des zweiten Weltcup-Rennens in Val Thorens/Frankreich erreichte die 24-Jährige nach drei dritten Rängen das beste Resultat ihrer Karriere. Schneller war in einem spannenden Finale, in dem Maier nur mit Mühe einen Sturz verhindern konnte, nur Katrin Ofner aus Österreich, die ihren ersten Weltcup-Sieg feierte.

Wilmsmann in Top fünf

Bei den Männern konnte Florian Wilmsmann seinen dritten Rang vom Vortag an gleicher Stelle nicht wiederholen, erreichte aber auch im zweiten Rennen eine Spitzenplatzierung: Nach seinem Scheitern im Halbfinale gewann der 24-Jährige souverän das kleine Finale und belegte damit Rang fünf. Howden Reece aus Kanada fuhr danach zu seinem zweiten Sieg im Weltcup