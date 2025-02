Skibob Weltmeisterschaft in Lenggries - Exoten auf der Piste

Die Ski fräsen tiefe Furchen, der Firn-Schnee staubt in Fontänen auf, mit gut 100 km/h geht bergab. Johanna Knapp liegt schief wie auf einem Motorrad in der Kurve. Das ist Adrenalin pur, freut sich die 16-Jährige aus Köln später im Ziel. Johanna gehört zu den Besten der Welt – bei der letzten Weltmeisterschaft in der Schweiz hat sie sich den Schüler Weltmeistertitel geholt. Jetzt will sie es im oberbayerischen Lenggries wissen und hofft auf Treppchenplätze. Gut hundert Skibobbegeisterte treten hier gerade gegeneinander an.

Super-G und Riesenslalom

Der Weltcuphang ist bestens präpariert für Super-G, Slalom und Riesenslalom. Der Skiclub Lenggries und die Gemeinde haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Schon 2018 war Lenggries Austragungsort, berichtet Bürgermeister Stefan Klaffenbacher. Er ist stolz, dass die Skibobpilotinnen und -Piloten immer wieder gern nach Lenggries kommen. Regelmäßig finden hier die deutschen Meisterschaften statt. Klaffenbacher hofft auf ein paar Zuschauer, der Eintritt ist frei.

Skibob führt ein Schattendasein

Allzu oft sind die Athleten unter sich. Wenn sie die Piste auf ihren Skirädern runterpflügen fühlen sie sich wie Exoten. Skibobpilotinnen stehen nicht im Rampenlicht, berichtet Silvia Steiniger. Sie ist Weltmeisterin, Weltcupsiegerin, amtierende bayerische und deutsche Meisterin. Doch das wissen nur Insider, sagt die 27-Jährige aus March im Landkreis Regen. Ihr ist es nicht wichtig, Autogrammkarten zu schreiben. Sie macht es für den Sport und auch die Gemeinschaft. Skibobfahrer sind eine große Familie, sagt sie.

Steininger begann bereits früh mit diesem außergewöhnlichen Sport. Mit rund drei Jahren kam sie das erste Mal in Kontakt mit einem Skibob. Seitdem hat sie die Faszination gepackt und nicht mehr losgelassen. „Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man sich in die Kurve legt, das kann man mit nichts anderem vergleichen. Es ist etwas Besonderes, was nicht jeder macht“, sagt sie über ihre Leidenschaft.