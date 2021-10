Skibergsteiger Toni Palzer lotet als Radprofi seine Grenzen aus

Erste Saison im Rad-Profiteam

Palzer schaffte den Sprung ins Raublinger Profiradteam Bora-Hansgrohe getreu seinem Motto: "Wenn man mutig ist, wenn man fleißig ist. Wenn man hart an seinen Zielen arbeitet, dann kann man alles im Leben schaffen. Egal, was für einen Hintergrund man hat.“

Seine erste Saison als Radprofi im harten Rennradsattel hat er bereits hinter sich. Von den ersten Trainingskilometern am Gardasee bis zum Höhepunkt, der Vuelta in Spanien, seiner ersten großen Rundfahrt über drei Wochen, kämpfte sich der Oberbayer durch. "Wenn man die gesamte La Vuelta nimmt, das ist schon eine harte Nummer gewesen. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich da durchgekommen bin. Dass ich heile in Santiago de Compostela angekommen bin." Für Palzer eine Erfahrung, "die ich in meinem Leben nicht mehr vergessen werde.“

Der Giro d’Italia wäre megacool

Nächstes Jahr kann Palzer vielleicht sogar beim Giro d’Italia fahren. "Die Tour ist das Größte. Die Tour ist die Champions League im Radsport. Aber mich verbindet mehr mit dem Giro d‘Italia. Ich habe einfach wahnsinnig viele italienische Freunde vom Winter noch", erzählt der Spitzensportler. Und "Es wäre megacool, wenn ich da irgendwann einmal fahren kann.