Ski-WM: Schwarz sichert sich Gold in der Kombination

Marco Schwarz übertrumpfte den Titelverteidiger Alexis Pinturault um gerade einmal vier Hundertstelsekunden. Der Österreicher lag nach dem Super-G 0,32 Sekunden hinter dem Franzosen. Doch Schwarz, Führender im Slalom-Weltcup, zeigte seine ganze fahrerische Klasse und sicherte sich so die Goldmedaille. Der Schweizer Loic Meillard holte trotz eines Fehlers im Slalom die Bronzemedaille (+1,12 Sek.).

Jocher mit gutem Ergebnis

Der einzige deutsche Starter, Simon Jocher ging mit einem Rückstand von 0,58 Sekunden in den Slalom. Der Speedspezialist schlug sich im Stangenwald bravourös. Am Ende wurde der 24-Jährige respektabler Fünfter (+2,46 Sek.). " Ich habe nur zwei Tage im Sommer in der Halle und zwei Tage im Winter Slalom trainiert. Mehr war das nicht. Der Hang war sehr anspruchsvoll und eisig. Ich bin super zufrieden", sagte Jocher in der ARD-Sportschau.

Nach dem Super-G führte etwas überraschend James Crawford. Der Kanadier ging mit der hohen Startnummer 32 ins Rennen und erzielte die Bestzeit. Im Slalom verlor er aber Zeit und wurde im Endklassement Vierter (+1,33 Sek.).