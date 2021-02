Ski-WM: Sander holt mit einer Hundertstel Rückstand Silber

Sander ging mit Top-Geschwindkeit ins Rennen und versuchte eine direkte Linie zu fahren. In der eisig präparierten Traverse musste er etwas nachdrücken. Danach gab er aber auf der neuen Abfahrtsstrecke "Vertigine" noch einmal richtig Gas. Am Ende fehlte ihm nur eine einzige Hundertstel auf den Österreicher Vincent Kriechmayr, der mit Startnummer eins einen perfekten Lauf gezeigt hatte und Weltmeister wurde. Hinter Sander auf dem Silberplatz erreichte der Schweizer Beat Feuz die Bronzemedaille - so das Ergebnis nach den Top-30, an dem sich vorne nichts mehr ändern wird.

Noch nie zuvor hatte Sander auf einem Weltcuppodest gestanden. Hier habe er aber "vom ersten Tag an gemerkt, dass ihm diese Abfahrt liegt". Diesmal sei ihm "ein sensationeller Tag gelungen", sagte der 31-Jährige danach. Es war ein turbulentes Rennen, bei dem der Garmisch-Partenkirchener Thomas Dreßen sein Comeback gab und der Deutsch-Österreicher Romed Baumann im Ziel stürzte. Zahlreiche Favoriten wurden geschlagen.