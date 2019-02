Ski-WM: Moderne Eröffnungsfeier nach Anreise-Chaos

Erster Wettkampf: Super-G der Frauen am Dienstag

Die früher angereisten Frauen absolvierten am Montag ihre erste Übungsfahrt am Areskutan. Am Dienstag (12.30/ARD) eröffnen Viktoria Rebensburg und Co. die Weltmeisterschaften mit dem Super-G. Rebensburg geht mit Startnummer 19 in die erste Entscheidung. Trotz ihrer Formschwäche zählt die 29-Jährige zum Kreis der Medaillenkandidatinnen. Topfavoritin auf die erste Goldmedaille bei den Titelkämpfen in Schweden ist Mikaela Shiffrin aus den USA. Sie geht als 15. in das Rennen. Insgesamt sind vier Deutsche dabei: Michaela Wenig startet mit Nummer 22, Kira Weidle mit 23 und Meike Pfister mit 32.