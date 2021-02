Ski-WM: Baumann holt überraschend erste deutsche Medaille

Nur 0,07 Sekunden fehlten Baumann nach einer spektakulären Fahrt auf den Goldmedaillen-Gewinner Kriechmayr. Dritter wurde der Franzose Alexis Pinturault (+ 0,38 Sek.). BR-Wintersport-Experte Felix Neureuther war am Mikrofon gerührt und hatte Tränen in den Augen: "Eine ganz tolle Geschichte für so einen tollen Kerl wie Romed. Das gönnt ihm jeder", sagte er. Für den DSV war es die erste WM-Medaille seit Slalom-Bronze von Neureuther 2017 in St. Moritz/Schweiz. Im Super-G der Männer hatte bislang nur 1987 der spätere Olympiasieger Markus Wasmeier als Dritter in Crans-Montana/Schweiz auf dem WM-Podest gestanden.

Der 35-jährige Baumann nahm 2019 nach seiner Heirat die deutsche Staatsbürgerschaft an und wechselte vom österreichischen zum deutschen Skiverband, wo er sich perspektivisch mehr Einsätze und eine bessere Entwicklung versprach. Jetzt schaffte er mit Silber sein bestes Einzel-Ergebnis bei einer WM, 2013 hatte er in der Super Kombination WM-Bronze in Schladming erreicht.

Baumann: "Unglaublich!"

Bei schönem Wetter hatte der italienische Trainer eine extrem schwierige Strecke auf der neuen Piste Vertigine gesteckt, die die Ski-Läufer vor Herausforderungen stellte. Gleich die ersten drei Fahrer schieden aus. Dann passte sich das Feld allmählich den Gegebenheiten an. Kriechmayr legte die Bestzeit vor, an die keiner mehr heran kam. Nur Baumann hätte es fast geschafft, war aber auch mit Silber hochzufrieden: "Unglaublich", sagte er und ergänzte: "Das ist mir alles locker von der Hand gegangen. Ich wusste, wie ich es bei dem schwierigen Sprung taktisch angehen musste. Ich hatte direkt im Ziel ein gutes Gefühl.

Auch die anderen Männer im deutschen Team zeigten größtenteils eine gute Leistung: Andreas Sander (+ 0,88) landete auf Rang neun. Der junge Simon Jocher vom SC Garmisch wurde 16. (+ 1,63), Dominik Schwaiger vom WSV Königssee schied nach gutem Start aus.