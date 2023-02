Ski-WM: Bassino wird Weltmeisterin - Freudentränen bei Shiffrin

Die Italienierin Marta Bassino ist Weltmeisterin im Super-G. Mit 0,11 Sekunden Vorsprung sicherte sie sich die Goldmedaille vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Platz drei teilten sich die Österreicherin Cornelia Hütter und Kajsa Vickhoff Lie aus Norwegen (+0,38). Beste DSV-Fahrerin war Emma Aicher, die nach 30 Fahrerinnen auf Rang 18 steht. Kira Weidle kam wegen eines Steins auf der Strecke nicht unter die besten 20.

Bassino: Die Einstellung machte den Unterschied

Bassino sichert damit das zweite WM-Gold für Italien, nach dem ihre Teamkollegin Federica Brignone am Montag Erste in der Kombination geworden war. "Ich bin sehr glücklich. Ich habe sehr gelitten, weil ich viel Zeit oben verloren habe", sagte Bassino im ZDF und fügte an: "Ich war sehr fokussiert auf die Strecke und mein Ski-Fahren. Der Unterschied war heute meine Einstellung: Ich wollte gut fahren und schnell sein."

Shiffrins Freudentränen

Auch Ski-Königin Mikaela Shiffrin hat bei der WM in Méribel ihre erste Medaille geholt, brach anschließend in Tränen aus und gab zu verstehen: "Das sind Freudentränen." Zu oft hat man die Ausnahmefahrerin bei Großevents schon weinen sehen - besonders bei den verpatzten Olympischen Spielen vor einem Jahr. Und auch diese WM beginn nicht gut bei ihr: In der Kombination schied sie mit Kurs auf Bestzeit erst kurz vor dem Ziel aus. Hinter Shiffrin schrieben Kajsa Vickhoff Lie aus Norwegen und die Österreicherin Cornelia Hütter WM-Geschichte. Denn beide kamen zeitgleich mit einem Rückstand von 0,33 Sekunden auf Siegerin Bassino ins Ziel und gewinnen damit Bronze. Damit werden erstmals im Super-G vier Medaillen bei einer WM vergeben werden.

Stein beendet Weidles Medaillenhoffnungen

Für die deutschen Fahrerinnen lief es dagegen nicht so gut. Emma Aicher konnte sich nicht mit den Top-Zeiten messen und wurde 18. Besonders für Kira Weidle endete das Rennen enttäuschend. Ein Stein auf der Strecke beendeten ihre Medaillenhoffnungen. Sie fuhr im oberen Streckenabschnitt bei vollem Tempo darüber und war fortan nicht mehr konkurrenzfähig. Entsprechend enttäuscht sah sie im Ziel auf, als sie schon als zweite Starterin 0,75 Sekunden Rückstand hatte.

Auf die Frage, ob der Unfall Schuld an ihrem schwachen Abschneiden war, antwortete Weidle im ZDF: "Ich glaube schon. Irgendwo bei dem Kombi-Start muss es gewesen sein und ab da ist mir immer das Ski-Ende weggegangen. Nicht die beste Voraussetzung für noch eine Minute Laufzeit."