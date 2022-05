Ski-WM 2027 in Crans-Montana, Garmisch geht leer aus

Garmisch-Partenkirchen hatte sich schon vor zwei Jahren für die Wettkämpfe 2025 beworben. Damals erhielt das österreichische Saalbach Hinterglemm den WM-Zuschlag. Nun ging die Marktgemeinde erneut leer aus, weil Crans-Montana bei der Abstimmung vorne lag. Das Schweizer Skigebiet hatte sich ebenfalls bereits vor zwei Jahren für die Ski-WM 2025 empfohlen.

Vier Bewerber für Alpine Ski-WM 2027

Insgesamt hatte es vier Bewerber für die Titelkämpfe in fünf Jahren gegeben: Neben Garmisch-Partenkirchen und Crans-Montana standen erstmals Soldeu in dem kleinen Fürstentum Andorra und Narvik in Norwegen zur Auswahl.

Mit der gemeinsamen Bewerbung der Marktgemeinde Garmisch- Partenkirchen, des Deutschen Skiverbands (DSV) und des Ski-Clubs Garmisch wollten die Verantwortlichen das Winter-Highlight zum dritten Mal nach 1978 und 2011 ins Werdenfelser Land holen.

"Mir tut's weh, weil wir ein Angebot gemacht haben, was kein anderer gemacht hat. Wir wollten weg vom Gigantismus - hin zum Nachhaltigen." Elisabeth Koch, Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen

Skiflug-WM 2026 steigt in Oberstdorf

Der Deutsche Skiverband (DSV) bekam wie erwartet die nächste Veranstaltung im nordischen Skisport: Die Skiflug-WM findet 2026 in Oberstdorf statt. Da es weltweit nur vier taugliche Flugschanzen gibt, wechselt sich die Heini-Klopfer-Skiflugschanze im Allgäu mit den Anlangen in Planica, Vikersund (Norwegen) und dem österreichischen Bad Mitterndorf ab. Bei der Vergabe gab es keinen Gegenkandidaten.

Nordische Ski-WM 2027 in Falun

Die Nordische Ski-Weltmeisterschaft 2027 findet wie erwartet im schwedischen Falun statt. Der kleine Ort mit großer Wintersport-Tradition ist nach 1954, 1974, 1993 und 2015 zum fünften Mal Ausrichter des Großevents, das alle zwei Jahre ausgetragen wird. Falun war einziger Bewerber, die Vergabe an die Schweden war daher nur eine Formsache.

Wahlberechtigt waren die 16 Council-Mitglieder der FIS, darunter auch Franz Steinle, der Präsident des Deutschen Skiverbands (DSV).