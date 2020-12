Ski-Weltverband sagt Weltcup-Veranstaltungen in China ab

Über diese Entscheidung informierte am Mittwoch der Weltverband FIS. Grund dafür seien die Corona-Vorgaben der chinesischen Behörden, die eine verpflichtende 14-tägige Quarantäne für alle Teilnehmer vorsehen. Mit diesen Bestimmungen könnte die FIS die weiteren Weltcup-Kalender nicht einhalten.

Ersatztermine noch offen

Konkret betroffen sind die Alpin-Rennen der Frauen in Yanqing (27./28. Februar), der Skisprung-Weltcup (12.-14. Februar), die Wettbewerbe der Kombinierer (13./14. Februar) sowie die Rennen der Langläufer (19. bis 21. März), die allesamt in Peking geplant waren. Im Langlauf hätte die China-Reise nach ursprünglicher Planung sogar das Saisonfinale bedeutet. Ob und wie die Wettbewerbe ersetzt werden, ließ die FIS am Mittwoch offen.

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in China waren zu Jahresbeginn bereits die alpinen Weltcup-Rennen der Männer abgesagt worden. Am 15. und 16. Februar hätten auf den Olympiastrecken von 2022 in Yanqing ebenfalls eine Abfahrt und ein Super-G stattfinden sollen.