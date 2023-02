Ski-Weltmeister Schmid: "Mein Bruder war im Kopf bei mir"

"Mein Bruder war den ganzen Tag in meinem Kopf"

Angesprochen auf seinen Bruder Manuel Schmid, der aufgrund von Verletzungen seit zwei Jahren kein Rennen mehr gefahren ist, antwortete Alex Schmid: "Er war eigentlich ständig schon den ganzen Tag oder das ganze Rennen bei mir im Kopf. Ich muss sagen, ich schätze ihn unheimlich." Immer wenn es ihm schlecht gehe oder das Ergebnis nicht so gut sei, denke er daran, dass sein Bruder momentan gar nicht in der Lage sei zu fahren. "Am Start denke ich immer wieder, ich fahre einfach für ihn mit. Und das Gefühl habe ich an dem Tag wieder hochgeholt."

Erst ins kleine Fischen, dann ins große Amerika

Nach der Rückreise aus Courchevel steht in seiner Heimatgemeinde Fischen ein Empfang für den Weltmeister an. Er freue sich sehr auf daheim, sagt Schmid. Aber er wisse auch auch, dass es bei dem ganzen Trubel zu Hause nicht besser werde. "Da ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich dann in Amerika sitze und da vielleicht meine Ruhe habe", scherzte der 28-Jähirge.

Allgemein sei es aber schon zäh, dass direkt nach der WM der nächste Wettkampf in den USA stattfinde. Für Schmid geht es nach seinem WM-Erfolg mit dem Riesenslalom in Palisades Tahoe am 25. Februar weiter.