Ski-Weltcups in Garmisch-Partenkirchen ohne Zuschauer

Letztes Jahr gewann der Mittenwalder Thomas Dreßen unter tosenden Applaus der zigtausend Fans die Kandahar-Abfahrt. Die nächsten Rennen in Garmisch-Partenkirchen werden ruhiger ablaufen: Wegen der Coronalage finden die Weltcups im Werdenfelser Land ohne Zuschauer statt. Das bestätigte der SC Garmisch gegenüber BR24 Sport. Die vier alpinen Weltcups in Garmisch-Partenkirchen finden Ende Januar und Anfang Februar statt.

Weltcup-Auftakt in Sölden bereits ohne Fans

Am vergangenen Wochenende startete der alpine Weltcup in Sölden in die neue Saison - ebenfalls ohne Zuschauer. Der österreichische Wintersportort war gut auf die Situation vorbereitet. Der ganze Ort wurde abgeschottet, es waren keine Touristen zu sehen.

ARD-Wintersportexperte Felix Neureuther bezweifelte allerdings nach dem Weltcup-Auftakt, ob das auch die ganze Saison hindurch so stringent gehandhabt werden kann - gerade wenn der Skizirkus Station in den Wintersporthochburgen Kitzbühel oder Schladming macht: "Ob man das dann auch so abgrenzen kann, ist die Frage."