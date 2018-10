Ski-Weltcup: Rebensburg geht motiviert in die WM-Saison

WM-Medaille ist das klare Ziel

Was Viktoria Rebensburg sportlich erwartet, davon hat sie ganz klare Vorstellungen. Und das ist es auch was sie Jahr für Jahr aufs neue motiviert. "Ich bin ja nun wieder die Nummer eins im Riesenslalom. Das heißt, alle versuchen mich zu jagen." Und weiter: "Ich möchte die Kugel verteidigen, klar. Aber auch im Super-G will ich den letzten Schritt machen. Und natürlich möchte ich dann auch beim Saisonhöhepunkt, der WM in Are, eine Medaille mit nach Hause nehmen."