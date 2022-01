Ski-Weltcup: Nachtslalom in Schladming - der 2. Lauf live

Gänsehautatmosphäre in Schladming! Flutlicht, einer der steilsten Slalomhänge und das ewige Duell Bayern gegen Österreich: Beim Nachtslalom in Schladming tritt Linus Straßer (München) nach seinem dritten Platz in Adelboden zusammen mit dem weiteren deutschen Slalom-Team gegen die rot-weiß-roten Stangen-Artisten an.

Wir übertragen den Finaldurchgang ab 20.15 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream bei BR24Sport.de, in der BR24-App sowie als Facebook live bei BR24Wintersport.

Wie immer auf der Planai kommentieren Bernd Schmelzer und Rainer Schönfelder gemeinsam. Moderiert wird die Übertragung von Markus Othmer, Experte ist Felix Neureuther.