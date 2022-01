Ski-Weltcup: Nachtslalom in Schladming - der 1. Lauf live

Es ist wieder die Zeit für das große Duell Bayern gegen Österreich: Beim Nachtslalom in Schladming tritt Linus Straßer vom TSV 1860 München nach seinem dritten Platz in Adelboden zusammen mit dem weiteren deutschen Slalom-Team gegen die rot-weiß-roten Stangen-Artisten an.

Der 1. Durchgang aus Schladming wird ab 17.40 Uhr bei BR24Sport.de, in der BR24-App sowie als Facebook live bei BR24Wintersport gestreamt. Direkt danach gibt es ein Facebook live mit den Kommentatoren Rainer Schönfelder und Bernd Schmelzer bei BR24Wintersport.

Das BR Fernsehen zeigt den Finaldurchgang dann ab 20.15 Uhr live. Moderiert wird die Übertragung von Markus Othmer, Experte ist Felix Neureuther.