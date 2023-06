Ski-Weltcup 2023/24: Die Termine von Matterhorn bis Kandahar

Wie jedes Jahr starten die Alpinen Skisportler auch diesmal mit dem Weltcup am 28./29. Oktober im österreichischen Sölden in die neue Saison. Anschließend soll es am 11./12. November 2023 (Männer) sowie am 18./19. November (Frauen) endlich zur Weltcup-Premiere am Matterhorn kommen. Im vergangenen Jahr musste das spektakuläre Rennen abgesagt werden.

Absolute Saison-Highlights sind wieder das spektakuläre Speedrennen auf der Streif in Kitzbühel (20. Januar) und das Slalomspektakel in Schladming (24. Januar).

Wieder Frauenrennen in Garmisch-Partenkirchen

Zudem wird der alpine Tross in diesem Jahr mit einem Männer- und Frauen-Rennen in Garmisch-Partenkirchen Station machen. Die Männer werden am 27. und 28. Januar 2024 jeweils einen Super-G austragen. Für die Frauen sind nach einer dreijährigen Unterbrechung am 3. und 4. Februar eine Abfahrt sowie ein Super-G auf der Kandahar vorgesehen.

Die Weltmeisterschaft findet vom 06. Februar bis zum Das Weltcup-Finale ist in Saalbach-Hinterglemm vorgesehen - als Generalprobe für die 2025 dort stattfindende WM. Geplant ist allerdings es an zwei Wochenenden auszutragen.