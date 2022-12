Ski-Unfall: Neuer musste mit Helikopter gerettet werden

Nach dem Unfall von Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer bei einer Skitour sind weitere Details zum Geschehen bekannt geworden. Der 36-Jährige sei am unteren Bereich des Südhangs des Roßkopfs am Spitzingsee in Bayern gestürzt, bestätigte ein Sprecher der Bergwacht Schliersee dem "Miesbacher Merkur" am Sonntag. Dieser Abschnitt ist sehr steil und war zum Zeitpunkt des Unfalls schneearm, vereist und zudem buckelig.

Helfer erkannten Manuel Neuer zunächst nicht

Nach dem Unfall habe die Gruppe, mit der Neuer unterwegs gewesen sei, einen Notruf abgesetzt. Die Rettungskräfte hätten Neuer wegen seines Helms und seiner Mütze zunächst nicht erkannt. Schnell sei ihnen aber klar geworden, "dass es der Herr Neuer ist", sagte Pressesprecher Lenz Haberle.

Da Neuer wegen des vereisten Schnees nicht auf einem Rettungsschlitten habe weggebracht werden können, sei ein Hubschrauber angefordert worden, teilte der Sprecher der Bergwacht mit. Der Schlussmann des FC Bayern München sei dann mit einem Helikopter ins Unfallklinikum Murnau geflogen worden.

FC Bayern: Suche nach Ersatz "in aller Ruhe"

Neuer hatte sich bei dem Unfall den Unterschenkel gebrochen. "Was soll ich sagen, das Jahresende hätte auf jeden Fall besser laufen können", schrieb der Fußball-Profi dazu am Samstag auf Instagram. Er habe den Kopf beim Skitourengehen freibekommen wollen, dabei war das Missgeschick passiert. Die notwendige Operation sei "sehr gut verlaufen", versicherte Neuer. Der Keeper wird jedoch für den Rest der Saison ausfallen.

Sein Verein, der FC Bayern München will bei der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Stammtorhüter nichts überstürzen. "Natürlich werden wir uns in aller Ruhe Gedanken machen", sagte Vorstandschef Oliver Kahn dem "kicker" und betonte das große Vertrauen in Neuers Stellvertreter Sven Ulreich.

Alexander Nübel: die einfachste und schwierigste Option

Dennoch sieht der deutsche Fußball-Rekordmeister den aktuell an die AS Monaco ausgeliehenen Alexander Nübel als erste Option. Aktuell wird eine mögliche Rückholaktion geprüft, bei der jedoch einige hohe Hürden zu überwinden sind. Monaco müsste finanziell entschädigt werden, der französische Europacup-Teilnehmer wollte Nübel eigentlich länger binden. Zudem gilt das Verhältnis von Nübel (26) zum Münchner Torwarttrainer Toni Tapalovic, einem Neuer-Vertrauten, als belastet.

Auch will Nübel nicht der "Notnagel" sein und würde sich bei einer Genesung von Neuer nicht wieder klaglos auf die Bank setzen. Er soll Anfragen aus der Premier League und der Bundesliga haben, eine von den Bayern angestrebte Vertragsverlängerung um drei weitere Jahre bis 2028 lehnte er bislang ab.