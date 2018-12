Ski total: Über acht Stunden Ski Weltcup live im BR Fernsehen

Zum Auftakt des großen Live-Pakets steht in Südtirol eine spannende Premiere auf dem Programm: Wenige Tage nach der Herren-Abfahrt in Gröden gehen am Dienstag, 18. Dezember 2018, erstmals die Damen dort auf der berüchtigten Saslong-Piste an den Start. Gute Aussichten hat dabei die Starnbergerin Kira Weidle, die Ende November als Dritte in Lake Louise ihre erste Weltcup-Podestplatzierung einfahren konnte.

Auch die anderen bayerischen Ski-Asse gehen chancenreich in ihre jeweiligen Rennen: Super G-Spezialistin Viktoria Rebensburg kann in diesem Winter ebenfalls schon einen dritten Platz vorweisen, Stefan Luitz glückte Anfang Dezember in Beaver Creek im Riesenslalom sogar sein erster Weltcup-Sieg. Allerdings droht ihm wegen der "Sauerstoff-Affäre" eine Disqualifikation. Gespannt sein darf man auch auf den Auftritt von Top-Star Felix Neureuther, der den Start in Saalbach-Hinterglemm ins Auge gefasst hat. Nach Comeback am vergangenen Wochenende hatte er sich zuletzt eine Trainingspause genommen.

Alle Live-Übertragungen im Überblick:

Dienstag, 18. Dezember 2018

12.25 bis 14.05 Uhr: Abfahrt der Damen aus Gröden/Italien

Mittwoch, 19. Dezember 2018

10.00 Uhr: 1. Lauf Riesenslalom der Herren aus Saalbach-Hinterglemm/Österreich

11.25 Uhr: Super-G der Damen aus Gröden/Italien

12.45 Uhr: 2. Lauf Riesenslalom der Herren aus Saalbach-Hinterglemm/Österreich

Donnerstag, 20. Dezember 2018

9.55 bis 11.05 Uhr: 1. Lauf Slalom der Herren aus Saalbach-Hinterglemm/Österreich

12.55 bis 14.05 Uhr: 2. Lauf Slalom der Herren aus Saalbach-Hinterglemm/Österreich