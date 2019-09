Ski-Superstar Hirscher will wohl Karriereende verkünden

Österreichs Jahrhundertskifahrer Marcel Hirscher wird, das ist in seiner Heimat längst kein Geheimnis mehr, am Mittwochabend (04.09.19) wohl das Ende seiner außergewöhnlichen Karriere bekannt geben. Hirschers Bilanz ist in ebenso beeindruckend wie unerreicht: In zwölf Jahren Weltcup gewann er acht Mal die Gesamtwertung, reihte mit gnadenloser Beständigkeit 67 Siege aneinander und ließ das Unmögliche selbstverständlich erscheinen. Dazu kommen fünf Mal Einzel-Gold bei der WM und zwei Olympiasiege. Mit den Triumphen 2018 in Pyeongchang legte der heute 30-Jährige den Ruf des Unvollendeten ab.