Ski-Star Dreßen vor Hüft-OP: "Blöde Situation"

"Dreßen ist Gallionsfigur" im deutschen Skisport

"Dieser Ausfall trifft uns heftig. Thomas ist nach dem Rücktritt von Felix Neureuther die Galionsfigur. Jetzt müssen wir enger zusammenrücken", sagte Alpinchef Wolfgang Maier.

Der 27-Jährige war am Samstag vorzeitig aus dem Trainingslager des deutschen Speedteams in Copper Mountain/USA abgereist. Am Montag (23.11.2020) hatte er sich in München einer MRT-Untersuchung unterzogen. Der Saisonstart Dreßens war eigentlich für Mitte Dezember (12./13.) im französischen Val d'Isère vorgesehen. Deutschlands "Skisportler des Jahres" hatte in der vergangenen Saison drei Weltcup-Siege gefeiert. Bereits Ende 2018 hatte er sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und war lange ausgefallen. Bei seinem Comeback hatte er direkt die Abfahrt im kanadischen Lake Louise gewonnen.