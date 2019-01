Ski-Slalom in Schladming: Hirscher siegt, Neureuther emotional

Vorjahressieger Hirscher zeigte zwei absolute Ausnahmeläufe und stellte die Konkurrenz mit einer Machtdemonstration in den Schatten. Im Zieleinlauf wurde der Sieger minutenlang gefeiert. Bereits nach dem ersten Durchgang war er mit fast einer Sekunde in Front gelegen. Sein Vorsprung am Ende: 1,21 Sekunden.

Neureuther auf Platz acht - bald Karriereende?

Felix Neureuther ging als 12. des ersten Laufs auf die Strecke, leistet sich erneut kleinere Fehler und konnte auch zwischenzeitlich nicht in Führung gehen. Am Ende stand ein ordentlicher Platz acht. Im Ziel winkte er ins Publikum, fasste sich ans Herz und bedankte sich mehrfach. Anschließend hatte er Tränen in den Augen und sprach von Schmerzen. Das sah nach Abschied aus. Ob das sein letztes Rennen in Schladming war? "Nein, nein", sagte Neureuther zunächst. "Ich habe einfach den Moment so genossen. Schon vor der Ziellinie hatte ich Gänsehaut." Ob das ein Hinweis auf sein baldiges Karriereende gewesen sei? "Das wird man sehen. Ich werde zeitnah eine Entscheidung treffen", fügte er hinzu.