Ski-Saisonauftakt: Nur Alex Schmid ein Podestkandidat in Sölden

Alpinchef Maier: Hoffnungen auf ein Podium sind immer da

"Die Hoffnungen sind immer, dass wir möglichst weit vorne sind, vielleicht ein Podium erhaschen", sagt DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier zwar. Doch der 61-Jährige, seit 2006 in der Funktion als Alpinchef im Amt, blickt realistisch auf den Auftakt in die Wintersaison 2022/23.

"Jetzt so von den Trainingseindrücken war Alexander Schmidt in einer akzeptablen, guten Form, ohne dass man das überbewertet", sagt Maier: "Wenn man es ganz objektiv betrachtet ist natürlich Alex der Einzige, der sich unter den besten sechs oder sieben bewegen kann."

So richtig rechnet Maier also noch nicht mit Top-Platzierungen am Auftaktwochenende. Die Rennen in Sölden werden für die voraussichtlich zwei deutschen Frauen und fünf deutschen Männer ein herantasten an den kommenden Winter und europäischen Schnee. Noch offen ist, ob die Kanadierin Roni Remme, die zum DSV gewechselt ist, beim Auftakt dabei ist.

Top-Vorbereitung in Südamerika

Angesichts des heißen Sommers hat das DSV-Team viel Trainingszeit in Übersee verbracht. "Wir waren mit den Weltcup-A-Mannschaften in Südamerika. Dort war es außergewöhnlich gut zu trainieren. Wir hatten richtigen Winter mit richtigem Schnee", sagt Maier: "Die Camps waren aus unserer Sicht für alle Mannschaftsteile sehr gut, weil eben die Bedingungen sehr gut waren."