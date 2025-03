Freestyle-WM 2025 in St. Moritz: Zeitplan, Teilnehmer, Favoriten

Das schweizerische Engadin wird zwischen dem 17. und 30. März zum Hotspot der Freestyle-Skier und -Snowboarder. Auf dem Corvatsch, auf der Corviglia sowie in St. Moritz werden die Medaillententscheidungen ausgetragen - in den Disziplinen Slopestyle, Halfpipe, Big Air, Cross, Parallel-Riesenslalom, Parallel-Slalom, Aerials und Moguls.

Die Austragungsorte: St. Moritz, Corbatsch, Corviglia

An drei verschiedenen Orten werden sich die Freestyle-Skier und Snowboarder messen: Im Nobelskiort St. Moritz werden die Big-Air-Wettkämpfe ausgetragen - außerdem finden hier die Preisverleihungen statt. Auf dem Corvatsch, einem der größten Snowparks im Alpenraum, kämpfen die Athleten in den Disziplinen Halfpipe-, Snowboard- und Slopestyle-Wettkämpfe um Edelmetall. Snowboard- und Ski-Cross, Moguls, Aerials und Snowboard-Parallel hingegen sind auf dem Berg Corviglia eingeplant.

Der Zeitplan der Freestyle- und Snowboard-WM - Übersicht über die Finale

Mittwoch, 19. März:

11.30 Uhr: Mogul Finale, Frauen & Männer

Donnerstag, 20. März:

13.00 Uhr: Snowboard Parallel-Riesenslalom Finale, Frauen & Männer

Freitag, 21. März:

14.30 Uhr: Dual Moguls, Frauen & Männer

Samstag, 22. März:

10.00 Uhr: Slopestyle Freeski Finale, Frauen & Männer

11.00 Uhr: Skicross Finale, Frauen & Männer

13.30 Uhr: Snowboard Parallel-Slalom Finale, Frauen & Männer

Sonntag, 23. März:

10.00 Uhr: Slopestyle Freeski Finale, Frauen & Männer

11.00 Uhr: Skicross Finale, Frauen & Männer

13.30 Uhr: Snowboard Parallel-Slalom Finale, Frauen & Männer

Donnerstag, 27. März:

11.00 Uhr: Aerials Mixed Team Finale

Freitag, 28. März:

12.00 Uhr: Snowboard Cross Finale, Frauen & Männer

19.30 Uhr: Big Air Snowboard Finale, Frauen & Männer

Samstag, 29. März:

10.00 Uhr: Halfpipe Snowboard Finale, Frauen & Männer

11.00 Uhr: Snowboard Cross Team Mixed Finale

19.30 Uhr: Big Air Freeski Finale, Frauen & Männer

Sonntag, 30. März:

11.00 Uhr: Halfpipe Freeski Finale, Frauen & Männer

14.00 Uhr: Aerials Finale, Frauen & Männer

Wer überträgt die Rennen?

ARD und ZDF berichten abwechselnd ausführlich von den Titelkämpfen. Viele der Entscheidungen können Sie live im Ersten bzw. im ZDF sowie in den Mediatheken von ARD und ZDF verfolgen.

Skicross: Wilmsmann und Maier zählen zu Favoriten

Die deutschen Skicrosser Florian Wilmsmann und Daniela Maier zählen zu den Top-Favoriten. Wilmsmann fährt aktuell die Saison seines Lebens. Fünf Mal stand der 29-Jährige diese Saison schon auf dem Treppchen, zwei Mal sogar ganz oben (Innichen, Reiteralm). Der Tegernseer liegt in der Gesamtwertung aktuell hinter dem Italiener Simone Deromedis auf Rang zwei.

Auch Daniela Maier konnte mit sechs Podestplätzen und davon zwei Siegen (beide in Innichen) aufzeigen und gilt als Top-Anwärterin auf Edelmetall. Die Konkurrenz ist jedoch stark: In der Gesamtwertung liegen drei Athletinnen vor ihr, die allesamt auf die Medaille schielen: Die Schweizerin Fanny Smith sowie die beiden Kanadierinnen Marielle Thompson und India Sherret konnten diesen Winter alle schon Siege feiern.

Leon Ulbricht: Vom Weltcup-Sieg zur ersten Medaille?

Auch im Snowboard-Cross zählt mit Leon Ulbricht ein Bayer zum erweiterten Favoritenkreis. Im chinesischen Beidahu wurde er Zweiter, in Erzurum in der Türkei jubelte der Athlet vom SC Rotteln über seinen zweiten Weltcup-Sieg. Mit dem von Erfolgen großen Selbstvertrauen soll es im Engadin auch mit der ersten WM-Medaille funktionieren.

Snowboarderin Hofmeister jagt WM-Gold

Auch Ramona Hofmeister will ihre grandiose Saison mit mindestens einer Medaille krönen. Nach dem schwierigen Start in den Winter, war ihr im Januar der Knoten geplatzt: Mit mittlerweile sechs Saisonsiegen auf dem Konto ist die vierfache Weltcup-Gesamtsiegerin klare Siegesanwärterin. In St. Moritz jagt sie ihr erstes WM-Gold - Bronze (Park City, 2019) und Silber (Rogla, 2021) hat sie schon.

Gelingt Muriel Mohr die Überraschung?

Der jungen Muriel Mohr war in der laufenden Saison der Durchbruch gelungen. Im Oktober sorgte die 18-Jährige für ihr erstes Weltcup-Podest im Big Air im schweizerischen Chur, im Januar legte sie dann beim Big-Air-Event in Klagenfurt nach. Mit einigen weiteren Top-Ten-Platzierungen bewies die Oberbayerin über die vergangenen Wochen und Monate Konstanz - und zählt mittlerweile zur Weltspitze.