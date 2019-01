Ski-Frauen blicken auf "Vollgas"-Jahr 2019

Den Jahreswechsel hatte Rebensburg "ganz gemütlich" verbracht. Kein Wunder beim anstehenden Programm für die deutschen Skirennläuferinnen im Januar: Zagreb, Flachau, St. Anton, Kronplatz, Cortina d'Ampezzo und Garmisch-Partenkirchen heißen allein die Ski-Weltcup-Stationen in diesem Monat. Für Feiern blieb da keine Zeit.

Bei der Weltmeisterschaft "wieder ganz oben"

Drei Podestplatzierungen und Platz fünf im Gesamtweltcup: Für Rebensburg, die beste deutsche Rennfahrerin, lief es in dieser Saison wieder gut. Ihr Vorsatz für 2019: "Da weitermachen, wo ich aufgehört habe". Das war ein zweiter Platz im Riesenslalom am Semmering. Bis zum Saisonhöhepunkt bei der Weltmeisterschaft in Are möchte sie "den ein oder anderen Fehler weniger" machen und somit "wieder ganz oben stehen".

Geiger und das doppelte Malheur mit Platz sieben

Zu den Titelkämpfen will auch Slalom-Spezialistin Christina Geiger. Sie kämpft allerdings noch um die Qualifikation. Einen Platz unter den besten acht benötigt sie noch. Denn den siebten Rang beim City-Slalom am Osloer Holmenkollen zählt der Deutsche Skiverband nicht mit. "Ich wäre wirklich sehr gern dabei. Wenn mir ein guter Lauf aufgeht, dann schaffe ich's", sagte sie. Allerdings sollte es dann nicht nur einer, sondern zwei sein - am Semmering hatte sie nämlich Rang sieben im Finale nicht ins Ziel gebracht und war stattdessen ausgeschieden.

Auch der Nachwuchs will weiter mit "Vollgas"

Der Nachwuchs hinter Rebensburg tut sich allerdings teilweise noch schwer. Aber auch junge deutsche Fahrerinnen, wie Jessica Hilzinger, Kira Weidle oder Marlene Schmotz, haben in dieser Saison schon Weltcup-Punkte eingefahren. Und Hilzingers Motto gilt fürs ganze Team: "Ja, Vollgas weiter!"