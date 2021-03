Ski-DM am Götschen mit allen DSV-Stars im Livestream

Kira Weidle: Start ist "Ehrensache"

Auch Romed Baumann, in Cortina mit WM-Silber im Super G dekoriert, geht im Riesenslalom an den Start. Es ist seine erste Deutsche Meisterschaft – 2007 und 2008 war er österreichischer Meister in dieser Disziplin, insgesamt holte er sechs Titel.

Für Kira Weidle, WM-Silbermedaillengewinnern in der Abfahrt, ist es eine Ehrensache, bei der DM anzutreten: "Ich werde auf jeden Fall im Riesenslalom an den Start gehen – zuletzt habe ich diese Disziplin in Lenzerheide trainiert.“

Weidle hatte bereits im Februar auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen die Titel in der Abfahrt und im Super-G gewonnen.