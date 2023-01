Ski-, Biathlon- und Frauen-Fußball-WM: Das Sportjahr 2023

Fußball-WM der Frauen: Klappt es diesmal mit dem Titel?

Was hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft uns alle begeistert im letzten Sommer. Mit tollem Offensivfußball kämpften sie sich bis ins Finale der EM gegen Gastgeber England. Im Endspiel musste sich das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Ende knapp mit 1:2 in der Verlängerung geschlagen geben.

Vom 20. Juli bis 20. August steht die WM in Australien und Neuseeland an für Alexandra Popp und ihre Teamkolleginnen. Deutschland trifft in der dankbaren Gruppe H auf Marokko, Kolumbien und Südkorea. "Wir werden uns anstrengen, um so lang wie möglich mit attraktivem Fußball im Turnier zu bleiben", gibt Bundestrainerin Voss.Tecklenburg die Richtung vor.