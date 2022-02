Ski-Ass Straßer peilt Podest am Gudiberg an

Wenn sich Linus Straßer an diesem Wochenende einen der steilsten Hänge im Slalom-Weltcup hinabstürzt, sind die Olympia-Rennen und Reisestrapazen mit Sicherheit noch in seinen Knochen.

Vor nicht einmal einer Woche kurvte der 29-Jährige vom TSV 1860 München noch bei klirrender Kälte über die eisige Piste von Yanqing - und gewann am letzten Olympia-Tag Silber mit dem Team. Nun wartet auf den Techniker mit zwei Heimrennen am Samstag und Sonntag in Garmisch-Partenkirchen der nächste Doppelschlag.

Straßer kennt Gudiberg wie kaum ein anderer

Spätestens seit seinem Weltcup-Erfolg in Schladming im Januar ruhen die deutschen Slalom-Hoffnungen auf Straßer. Profitieren könnte er in Garmisch von seinem Erfahrungsvorsprung.

Durch Trainingseinheiten am legendären Gudiberg kennt er die Piste wie kaum ein anderer. Hinzu kommen die bis zu 3.000 Fans, die ihrem Local Hero ordentlich einheizen dürften. "Ich bin froh, dass wir unser Heimrennen endlich mal wieder vor Zuschauern fahren können", sagte Straßer.

Respekt und Ehrfurcht vor der Piste

Seinen Respekt und seine Ehrfurcht vor der Strecke versteckt der Routinier nicht. 58 Grad Neigung nach dem Start sowie 45 Grad Neigung am Schanzenhang machen die Piste zu einer der gefürchtetsten im Slalom-Kalender.

"Es wird schwierig, weil der Hang einfach durchgehend steil ist. Nur die letzten Meter sind flacher", beschrieb Straßer das, was an diesem Wochenende auf ihn und die sechs übrigen deutschen Starter um Alexander Schmid zukommt.

Straßers Plan: "Ich, mein Skifahren und der Berg"

Dass der Münchner mittlerweile zu den besten Slalomfahrern der Welt gehört, liegt auch an einem Reifeprozess, den er durchlief. Straßers Herangehensweise an die Rennen hat sich verändert.

Aus einem Jungspund, der vor allem seinem großen Idol Neureuther nacheiferte, ist ein Athlet geworden, der seinen eigenen Weg verfolgt. "Ich, mein Skifahren und der Berg", lautet der Plan des Oberbayers mittlerweile. Geht der Plan beim Heimrennen auf?

Wird Straßer nächster deutscher Sieger am Gudiberg?

Die von überraschenden Rennverläufen geprägte Saison erschwert Vorhersagen. In sechs Slalom-Rennen gab es sechs unterschiedliche Sieger. Aber die Historie am Gudiberg verheißt Gutes: 2010, als die Slalom-Riege letztmalig in Garmisch gastierte, fuhr Felix Neureuther zum Sieg. 36 Jahre zuvor hatte schon sein Vater an selber Stelle triumphiert. Straßer könnte sich als dritter Deutscher in die Siegerliste eintragen.