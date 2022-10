Ski Alpin: Weltcup in Sölden findet statt - Matterhorn wackelt

Es dauert nicht mehr lange, dann geht der Weltcup-Zirkus wieder so richtig los. Am 22. und 23. Oktober (der erste und zweite Lauf der Männer im Riesenslalom ab 9.55 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream) beginnt der alpine Ski-Weltcup 2022/23. Dass die Fahrer im österreichischen Sölden auch wirklich starten können, ist mittlerweile klar.

Denn die Schneekontrolle ist bestanden, so die Mitteilung des Weltskiverbandes im schweizerischen Oberhofen am Thunersee. Die Pisten für die traditionellen Riesenslalom-Rennen der Frauen und Männer seien perfekt präpariert. Auf dem Gletscher liegt genügend Schnee.

Matterhorn-Abfahrt steht auf der Kippe

Wie es danach weitergeht, ist allerdings noch nicht klar. Denn die folgenden Weltcup-Rennen auf der neuen Abfahrt am Matterhorn mit Start oberhalb von Zermatt in der Schweiz und Ziel im italienischen Cheney stehen auf der Kippe. Dort hat der Klimawandel und der heiße Sommer in diesem Jahr die Gletscherschmelze rasant beschleunigt.

Vorsichtiger Optimismus in Zermatt

Bislang war es noch nicht kalt genug, um die Strecke mit ausreichend Kunstschnee weltcuptauglich zu machen. In Zermatt sei man trotzdem optimistisch, sagte eine Sprecherin des Tourismusamtes dem ARD-Studio Genf. Es brauche noch drei kalte Nächte, um genügend Kunstschnee produzieren zu können, sagte sie.

Am kommenden Sonntag sei eine Schneekontrolle am Matterhorn geplant. Der Weltskiverband teilte auf Anfrage mit, die entscheidende Kontrolle werde sieben bis zehn Tage vor den geplanten Weltcup-Rennen stattfinden. Demnach würde sich also spätestens am 22. Oktober entscheiden, ob die Abfahrt der Männer am 29. Oktober am Matterhorn stattfinden kann.