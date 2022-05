Ski Alpin-Weltcup: Die Kandahar-Abfahrt darf nicht verschwinden

Der Verband dürfe es sich nicht bieten lassen, dass dieses traditionsreiche Rennen einfach so verschwindet, sagte Helmut Weinbuch am Rande eines Treffens ehemaliger Aktiver des Deutschen Ski-Verbands (DSV) im Allgäu. "Das können sie nicht auflösen. Das ist ein Klassiker", so der ehemalige DSV-Sportdirektor.

Notfalls würde Weinbuch auch über revolutionäre Maßnahmen nachdenken, um die Kandahar-Abfahrt zu retten: "Da müssen sie darüber nachdenken, ob sie einen europäischen Verband machen und eine Art Champions League im Abfahrtslauf einführen, damit das nicht verloren geht."