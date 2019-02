Ski Alpin: Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen abgesagt

Einen Grund nannten die Organisatoren zwar zunächst nicht. Allerdings gab es Probleme, den über Nacht gefallenen Neuschnee aus der Kandahar-Strecke zu räumen. Zudem hielten die Niederschläge weiter an und Nebel machte im oberen Streckenabschnitt ein Speedrennen unmöglich. Zunächst war der Start heruntergesetzt worden. Aus Sicherheitsgründen entschieden sich die Veranstalter und der Ski-Weltverband FIS dann aber doch für eine Absage.

Das Rennen auf der Kandahar wäre für die Speed-Fahrer um Josef Ferstl, den Super-G-Sieger von Kitzbühel, das letzte Event vor den Weltmeisterschaften in Are gewesen. Am Sonntag (10.30/13.30 Uhr) ist in Garmisch-Partenkirchen noch ein Riesenslalom geplant.