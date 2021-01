vor 32 Minuten

Ski alpin: Weidle beim Super-G mit persönlicher Bestmarke

Beim Super-G in St. Anton fährt die Starnbergerin Kira Weidle auf Platz 15 - für sie ein Erfolg, denn so gut war sie in dieser Disziplin noch nie. Die Schweizerin Lara Gut-Behrami gewinnt.