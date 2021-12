Ski Alpin: Weidle auf Platz 25 - Goggia mit Dreierpack

Skirennfahrerin Sofia Goggia ist in Lake Louise ein perfekter Start bei den ersten Speed-Rennen des Olympia-Winters gelungen. Nach den beiden Siegen in den Abfahrten am Freitag und Samstag gewann die Abfahrts-Olympiasiegerin aus Italien am Sonntag auch den ersten Super-G der Saison.

Auf Rang zwei nach 39 gestarteten Fahrerinnen lag Lara Gut-Behrami aus der Schweiz mit 0,11 Sekunden Rückstand. Mirjam Puchner aus Österreich raste mit Startnummer 29 noch auf Rang drei und hatte 0,44 Sekunden Rückstand. Kira Weidle verpasste mit Startnummer 28 und 1,83 Sekunden Rückstand auf Goggia eine Top-20-Platzierung und lag am Ende auf Rang 25. In den Abfahrten hatte die beste deutsche Speedfahrerin die Positionen zehn und sieben belegt und sich damit für die Olympischen Spiele in Peking qualifiziert.

Weidle verschenkt beim Zielsprung einen guten Lauf

Bis zum Zielsprung war die 25-Jährige vom SC Starnberg noch im Rennen, lag knapp eine Sekunde hinter der Italienerin und somit auf Kurs für eine Top-Zehn-Platzierung. Doch Weidle geriet in Rückenlage, kam schlecht auf und verlor auf den letzten Metern viel Zeit.

Auch für die zweite bayerische Starterin, Nadine Kapfer, lief das Rennen alles andere als optimal. Die 21-Jährige gab zu Beginn des Rennens in einer Rechtskurve zu viel Druck, der Außenski löste sich und Kapfer stürzte. Am kommenden Wochenende geht es zum Super G nach St. Moritz.