Ski alpin: Viktoria Rebensburg Zweite bei Abfahrt in Andorra

Als vieles schon auf den ersten Abfahrtssieg in der Karriere von Viktoria Rebensburg hindeutete, schnappte sich Mirjam Puchner, die 18. von 21 Starterinnen, noch den Sieg beim Auftakt des Weltcupfinales in Andorra. Drei Hundertstel schneller war sie als Rebensburg. Weitere fünf Hundertstel zurück landete die Schweizerin Corinne Suter auf Platz drei. Kira Weidle wurde Neunte, Michaela Wenig Zwöfte. Die kleine Kristallkugel für den Diziplinenweltcup gewann die Österreicherin Nicole Schmidhofer.

Beat Feuz gewinnt Abfahrtsweltcup

Super-G-Spezialist Josef Ferstl fuhr in der Abfahrt der Herren auf den siebten Platz und egalisierte damit seine bisher besten Platzierungen in dieser Disziplin. Den Tagessieg sicherte sich der Italiener Dominik Paris, den Disziplinenweltcup gewann der Schweizer Beat Feuz. Feuz rettete mit einem sechsten Platz 20 Punkte Vorsprung in der Disziplinenwertung vor Paris ins Ziel. Zweiter in Soldeu wurde der Norweger Kjetil Jansrud, Dritter der Österreicher Otmar Striedinger.