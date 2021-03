Ski Alpin: Viel Spannung vor dem Weltcupfinale in Lenzerheide

Zum Jahresabschluss dürfen nur jene Athleten starten, die in den Weltcup-Wertungen der jeweiligen Disziplinen unter den besten 25 liegen. Das sind für den DSV Kira Weidle (Abfahrt und Super-G), Lena Dürr (Slalom), Romed Baumann, Andreas Sander (beide jeweils Abfahrt und Super-G), Josef Ferstl (Super-G), Dominik Schwaiger (Abfahrt), Stefan Luitz, Alexander Schmid (beide Riesenslalom) und Linus Straßer (Slalom). Für den Teamevent ergänzt Andrea Filser die deutsche Mannschaft.

Wetter macht Probleme - Abfahrtstrainings abgesagt

Das Wetter könnte allerdings noch zum großen Spielverderber werden. Wegen Schneefalls und starken Windes mussten auch am Dienstag die beiden Abfahrtstrainingsläufe abgesagt werden. Was das für die Rennen am Mittwoch bedeutet, war zunächst unklar. Dann sollen zunächst die Männer (9.30 Uhr) und danach die Frauen (11.00 Uhr) fahren. Zuvor ist ein Training auf der Wettkampfstrecke obligatorisch, doch schon am Montag konnten wetterbedingt keine Übungsfahrten stattfinden. Das dichte Programm lässt kaum Spielraum für Verschiebungen.

Maier: "Highlight der Saison war WM in Cortina d'Ampezzo"

Vor den finalen fünf Renntagen zog der deutsche Alpin-Chef Wolfgang Maier bereits ein positives Fazit dieser Saison. "Das Highlight war sicher die erfolgreiche Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo", sagte er. "Neben den vier gewonnen Medaillen haben wir auch sehr gute Anschlussplatzierungen eingefahren. Unsere Teams waren auf den Punkt fit, und viele Aktive konnten bei den WM-Rennen ihre besten Leistungen zeigen."

Die reine Podestausbeute im Weltcup war dagegen mager: Mit bislang einem Sieg und einem zweiten Platz durch Straßer sowie je einem dritten Rang durch Schmid und Weidle stiegen deutsche Skirennfahrer in dem Winter so selten auf das Podium wie seit 15 Jahren nicht mehr.