Ski alpin: Umstrittene Quote beim Kampf um Olympia-Startplätze

Eine ungerechte Quotenregelung beim Kampf um die Olympia-Startplätze sorgt für Verdruss bei den führenden Ski-Nationen. Während die neuen Regeln sogar Exoten bevorzugen, müssen bessere Ski-Länder gute Fahrer zu Hause lassen. Auch die deutschen Männer sind stark davon betroffen.

Mehr DSV-Athleten mit Olympia-Norm als Startplätze

Früher hatten selbst die großen Ski-Nationen bei der Nominierung ihrer Olympia-Athleten kaum spürbare Einschränkungen. Sie konnten ihre besten Skifahrerinnen und -fahrer zu den Olympischen Spielen mitnehmen.

Es kam lediglich auf die jeweils internen Verbands-Richtlinien an, bei denen der DSV beispielsweise für das Olympia-Ticket ein Weltcup-Resultat in den Top 8 vorsah oder zwei Ergebnisse unter den besten 15 in der gleichen Disziplin. Erfüllten mehrere Fahrerinnen und Fahrer die Norm, mussten letztlich die Funktionäre darüber entscheiden, wer zu den Olympischen Spielen reisen darf.

Das interne Ausscheidungsverfahren blieb, aber das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat eine neue Quotenregelung eingeführt, die die bisherige Auswahl schier unmöglich macht.

Nur sechs deutsche Skirennläufer in Peking erlaubt

Die grundlegende Rechnung ist noch einfach: 153 Frauen und 153 Männer dürfen insgesamt an den Ski-Wettbewerben in Peking teilnehmen. Danach wird's kompliziert, weil jedes Land nur eine bestimmte Anzahl an Startplätzen bekommt.

So gesteht die neue Quotenregelung dem DSV insgesamt nur sechs Skirennläufer für alle alpinen Disziplinen zu - egal ob Technik-, Speed- oder Teamwettbewerbe. Das Problem laut Vize-Weltmeister Romed Baumann ist: "Die beiden Podiumsfahrer sind natürlich schon qualifiziert und bei uns sind es fünf Speedfahrer, die die Olympia-Norm haben. Und da will man natürlich nicht der sein, der daheim bleibt."

Straßer und Schmid gesetzt

Die beiden Podiumsfahrer kommen aus den technischen Disziplinen und heißen Linus Straßer (Slalom) vom TSV 1860 München und Alexander Schmid (Riesenslalom) vom SC Fischen. Dazu kommen die Speed-Spezialisten Andreas Sander (SG Ennepetal), Romed Baumann (Kiefersfelden), Josef Ferstl (SC Hammer), Simon Jocher (SC Garmisch) und Dominik Schwaiger (WSV Königssee).

Insgesamt gibt es 22 Startmöglichkeiten für deutsche Herren: In jeder der fünf Disziplinen in Peking sind vier deutsche Starter erlaubt, dazu kommen noch vier Startplätze im Teamwettbewerb - verteilt auf sechs DSV-Athleten.

Wenn Speed-Ass Thomas Dreßen (SC Mittenwald) und Riesenslalom-Spezialist Stefan Luitz (SC Bolsterlang) nicht verletzt wären, hätten die DSV-Verantwortlichen noch mehr Schwierigkeiten bei ihrer Auswahl.

Jocher: "Schwer zu realisieren!"

Auch Simon Jocher ist skeptisch: "Ich verstehe nicht ganz, warum es die Quote gibt. Ich finde, bei den Olympischen Spielen sollten in jeder Disziplin die vier Besten einer Nation starten können und wenn wir eine Quote von sechs für alle Disziplinen haben, dann ist es einfach schwer zu realisieren. Außer man hat nur Athleten, die zwei oder mehr Disziplinen fahren - und das haben wir leider nicht."

Bei den deutschen Ski-Frauen stellt sich die Problematik nicht. Da bleiben die verfügbaren Plätze leer. Diese gehen an andere Länder, was laut Dominik Schwaiger "sinnlos" ist.

"Gleichberechtigung ist einfach, dass die besten Leute fahren. Wenn wir nur drei Damen haben, die sich qualifizieren, dann muss das mit den Männern aufgefüllt werden, wenn das mehr sind! So müssen andere gute Leute daheim bleiben." Dominik Schwaiger

Kritik von führenden Ski-Nationen

Die Kritik kommt auch von vielen anderen Ländern, die ebenfalls auf zahlreiche starke Athletinnen und Athleten verzichten müssen.

So dürfen die Schweiz und Österreich - mit die erfolgreichsten Ski-Nationen der Gegenwart - 22 Alpin-Athleten nach Peking schicken. Waren vor vier Jahren noch maximal 14 Teilnehmende pro Geschlecht erlaubt, dürfen es nun 2022 jeweils exakt elf sein.

Der Präsident des Internationalen Skiverbandes, Johan Eliasch, wollte sich nicht in einem Interview dazu äußern. Statt Olympialust nun also Frust - bei denen, die qualifiziert sind und trotzdem daheim bleiben müssen.