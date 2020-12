Ski alpin: Thomas Dreßen beginnt mit der Reha

Zeitpunkt der Rückkehr auf Ski schwer zu prognostizieren

Wann Thomas Dreßen wieder in das Schneetraining einsteigen kann, lässt sich derzeit nicht seriös prognostizieren. Er selbst sagte am Wochenende zum wiederholten Male, eine Teilnahme an der Alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo (9. bis 21. Februar 2021) sei eher unwahrscheinlich.

"Erst im Laufe der Rehabilitation wird sich herausstellen, ob und inwieweit der im Gelenk verbliebene Knochensplitter funktionale Probleme bereitet", so Dreßen, der sich nun voll und ganz darauf fokussieren will, möglichst schnell wieder fit zu werden.

"Hier haben mich die Therapeuten bereits nach meiner Knie- und Schulterverletzung bestens betreut. Die Voraussetzungen, dass ich wieder vollständig fit und gesund werde, sind hier ideal", so Dreßen.