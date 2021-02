Ski alpin: Super-G der Frauen in Val di Fassa

Nach ihrem vierten Platz am Freitag und dem dritten Platz am Samstag in der Weltcup-Abfahrt, konnte Kira Weidle beim Super-G keine Top-Platzierung erringen. Der Starnbergerin fehlten zur Siegerin Federica Brignone 2,35 Sekunden. Damit reihte sich die 25-Jährige am Ende auf Platz 24 ein.

Die Italienerin erwischte bei guten Bedingungen in den Dolomiten einen Traumlauf und feierte ihren 16. Weltcup-Sieg. Ein kleiner Trost für die verkorkste Heim-WM im italienischen Cortina d'Ampezzo. Brignone war stolze 0,59 Sekunden schneller als Weltmeisterin Lara Gut-Behrami. Die Schweizerin, die am Samstag die Abfahrt gewonnen hatte, sicherte sich damit vorzeitig die kleine Kristallkugel in der Disziplinwertung. Dritte wurde Abfahrtsweltmeisterin Corinne Suter (Schweiz/+0,72).

Zwei schwere Unfälle mit Helikopter-Einsätzen

Das Rennen wurde von zwei schweren Unfällen überschattet und mehrfach unterbrochen: Die WM-Fünfte Kajsa Vickhoff Lie aus Norwegen und Rosina Schneeberger aus Österreich stürzten heftig. Beide wurden mit dem Helikopter abtransportiert.

Die zweite deutsche Starterin Katrin Hirtl-Stanggassinger schied aus.