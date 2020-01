Ski alpin: Straßer vor überraschenden Comeback, Schmotz verletzt

Der 27 Jahre alte Münchner werde beim Slalom in Zagreb an den Start gehen, teilte der Deutsche Skiverband am Vorabend des Rennens in Kroatien mit. Straßer habe die medizinische Freigabe für einen Start erhalten, hieß es.

Der Rennfahrer vom TSV 1860 München war Anfang Dezember im Training gestürzt und hatte sich dabei an der rechten Hand verletzt. Unmittelbar nach dem Malheur waren er und die Ärzte von einer Ausfallzeit von sechs Wochen ausgegangen. Als Ziel hatte Straßer eine Rückkehr beim Slalom-Klassiker am letzten Wochenende des Januars in Kitzbühel ausgegeben. Nun darf er davor schon auf die Einsätze in Madonna di Campiglio, Adelboden und Wengen hoffen. Darüber hinaus steht in Wengen eine Alpine Kombination an.

Aufstrebende Schmotz mit der nächsten Verletzung

Schmotz war im ersten Slalom-Durchgang zu Fall gekommen und zog sich dabei eine Blessur im Knie zu. Eine MRT-Untersuchung soll in München Aufschluss über den Grad der Verletzung geben, sagte der Damen-Cheftrainer Jürgen Graller.

Die Sportlerin aus Oberbayern hatte 2017 einen Kreuzbandriss erlitten und sich nach einer Aufbau-Saison 2018/19 zuletzt in starker Form präsentiert. Im Riesenslalom von Courchevel fuhr sie auf Rang neun, beim Slalom von Lienz vor Silvester wurde sie Elfte.