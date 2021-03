Ski Alpin: Starker Pinturault vor großem Sieg

Der erstplatzierte Pinturault geht mit einem Vorsprung von 1,66 Sekunden auf den zehntplatzierten Odermatt in den zweiten Lauf. Der Franzose hat damit eine gute Ausgangsposition, die 25 Punkte Rückstand auf den Schweizer im Riesenslalom-Weltcup aufzuholen und sich vorzeitig die große Kristallkugel zu sichern: Dort hat Pinturault 31 Punkte Vorsprung auf seinen Konkurrenten, der zudem im Slalom am Sonntag nicht starten will.

Bayerische Starter mit Rückstand

Bei äußerst schwierigen Pistenbedingungen und wechselnden Sichtverhältnissen fingen sich auch die beiden deutschen Starter große Rückstände ein: Alexander Schmid (Fischen/+1,69 Sekunden) und Stefan Luitz (Bolsterlang/+1,91) haben auf den Plätzen zwölf und 14 allerdings noch die Chance auf eine Platzierung unter den ersten Zehn. "Die wechselnden Bedingungen waren eine Herausforderung", sagte Schmid.