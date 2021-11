Ski Alpin: Speedfahrer auch ohne Dreßen bereit für Top-Plätze

Andreas Sander und Romed Baumann haben in der vergangen Saison gezeigt, dass mit ihnen ganz vorne zu rechnen ist. Bei der Ski-WM im Februar raste der gebürtige Tiroler Baumann im Super-G auf Platz zwei, Teamkollege Andreas Sander überraschte drei Tage später in der Abfahrt ebenfalls als Zweiter.

Sander hat auf jeden Fall Gefallen am Podest gefunden. "Wenn man einmal da vorne war, möchte man möglichst noch mal da landen," so der 32-Jährige. Dem Ziel, noch konstanter zu fahren, ist der Westfale laut Alpinchef Wolfgang Maier schon sehr nah gekommen. Die nächste Chance auf Medaillen gibt es bei den Olympischen Spielen in Tokio zeigen (4. bis 20. Februar). "Da wird hoffentlich die ein oder andere Goldene für Deutschland dabei sein," so Baumann im SID-Interview.

Wolfgang Maier: "sind ordentlich aufgestellt"

Bis dahin stehen allerdings noch einige Weltcup-Rennen auf dem Plan. Im kanadischen Lake Louise sind am kommenden Wochenende gleich zum Speed-Auftakt zwei Abfahrten und ein Super-G zu absolvieren. "Ich bin zuversichtlich, glaube, die Form passt auch und freue mich, dass es jetzt wieder losgeht," sagt Baumann nach den Trainingswochen in Copper Mountain.

Alpinchef Maier geht die Saisonrennen jedenfalls optimistisch an und sieht im Speedbereich großes Potenzial für Top-Platzierungen. In der Vorbereitung mit den Teams aus Österreich, Norwegern und Amerika "waren wir immer bei den Leuten", sagt Maier, "wir sind ordentlich aufgestellt". Zumal er in Josef Ferstl, Dominik Schwaiger und Simon Jocher weitere aussichtsreiche Abfahrer hat. "Wir wissen, was wir leisten können", betont Maier, "ich habe schon die Erwartung, dass wir bei den besten Fünf, besten Zehn dabei sind."

Ferstl: "Jeder freut sich auf den Auftakt"

Trotz großer Erwartungen freut sich Ferstl stellvertretend für die Teamkollegen auf die Rennen. "Die Strecke präsentiert sich anders als gewohnt. Die vielen Wellen machen sie selektiv, und auch die veränderte Kurssetzung finde ich cool. Man kann gut attackieren", schwärmt der 32-Jährige. "Jeder freut sich auf den Auftakt."

Sander konstanter, Baumann ein "cooler Hund"

Sander hat auf jeden Fall Gefallen am Podest gefunden. "Wenn man einmal da vorne war, möchte man möglichst noch mal da landen." Dem Ziel, noch konstanter zu fahren, ist der Westfale laut Maier schon sehr nah gekommen. "Der Andi ist nicht mehr so sprunghaft", sagt er. Und Baumann? "Der ist eh ein cooler Hund."