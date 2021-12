Ski alpin: Shiffrin muss nach positivem Corona-Test pausieren

Die zweimalige Olympiasiegerin und sechsmalige Weltmeisterin berichtete am Montag per Twitter von ihrem positiven Testergebnis. "Ich wollte euch alle wissen lassen, dass es mir gut geht, ich aber unglücklicherweise einen positiven COVID-Test hatte." Sie werde nun die Bestimmungen beachten und sich isolieren, teilte die 26-Jährige weiter mit.

Shiffrin verpasst Rennen in Lienz

Shiffrin hatte kurz vor Weihnachten im französischen Courchevel ihren 72. Weltcup-Sieg gefeiert. Im Gesamtweltcup liegt die dreimalige Gewinnerin der großen Kristallkugel mit 750 Punkten auch aktuell wieder an der Spitze.

Die am Dienstag und Mittwoch anstehenden Weltcup-Rennen wird die Ausnahmefahrerin im österreichischen Lienz verpassen. Dort finden ein Riesenslalom und ein Slalom statt. Das neue Jahr beginnt dann am 4. Januar mit dem Slalom in Zagreb.