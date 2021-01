Ski Alpin: Shiffrin gewinnt Nachtslalom in Flachau

44 Slalomsiege - Rekord!

Shiffrin überholte damit in der ewigen Bestenliste Marcel Hirscher (Österreich), vor ihr liegen noch Ingemar Stenmark (Schweden/86) und Lindsey Vonn (USA/82). Was Einzelsiege im Slalom angeht, hatte die 24-Jährige nun 44-mal die Nase vorne. So viele Siege sind keiner anderen Skirennläuferin in einer einzigen Disziplin gelungen. Häufiger auf Rang eins lag nur Stenmark im Riesenslalom (46), Vonn gewann 43-mal eine Abfahrt.