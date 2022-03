Ski alpin: Schmid fällt bei Odermatt-Sieg in Méribel weit zurück

Alexander Schmid hatte bei seinem letzten Auftritt des Weltcup-Winters 2021/22 noch einmal Podestchancen. Von Rang neun aus durfte er in den zweiten Lauf beim Riesenslalom-Finale in Méribel starten. Dabei fehlten dem Allgäuer nur 0,39 Sekunden auf den dritten Platz. Klar, die Beine schmerzten schon, verriet er im ZDF-Interview vor dem Finale. Aber er wolle das Rennen noch einmal durchziehen, so wie in den vergangenen Wochen.

Das gelang dem Skirennfahrer vom SC Fischen dann aber nur mehr ansatzweise. Denn im letzten Abschnitt büßte er viel Zeit ein. Und so wurde er am Ende mit mehr als zwei Sekunden auf Rückstand auf den Sieger Marco Odermatt (Schweiz) 18. in Méribel. Odermatt gewann vor dem Norweger Lucas Braathen (+0,49 Sekunden) und seinem Landsmann Loic Meillard (+ 0,63 Sekunden). "Das war jetzt nicht der Abschlusslauf, den ich mir gewünscht habe", sagte der geknickte Schmid.

Podest in Alta Badia, Olympia-Silber in Peking

So fügte sich das Rennen daher auch ein wenig in die Saison von Alexander Schmid ein. In der war der 27-Jährige immer wieder dran an den Podestplatzierungen. Aber letztlich konnte er doch nur einmal einen dritten Platz erwirtschafteten: Ende Dezember in Alta Badia.

Trotzdem hat Schmid erneut über nahezu alle Rennen hinweg als einer der weltbesten Riesenslalom-Fahrer überzeugt, Ausreißer waren höchstens die beiden Ausfälle in Adelboden im Januar sowie beim Olympia-Rennen in Peking. Diese Scharte wetzte er aber aus. Denn davon abgesehen darf man auch nicht vergessen, dass Schmid seinen Teil zur Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Peking beitrug. Mit der Mannschaft fuhren die Deutschen aufs Podest.

Odermatt steht bereits als Sieger des Gesamtweltcups fest

Er dürfte 2021/22 also als gelungenes Jahr betrachten. Und zur neuen Saison bekommt er auch wieder Verstärkung in seiner Disziplin: Der Bolsterlanger Stefan Luitz kehrt dann nach einem Bandscheibenvorfall wieder zurück in den Weltcup-Zirkus.

Odermatt stand bereits als Gewinner der kleinen Kristallkugel im Riesenslalom fest. Auch der Gesamtweltcup ist dem 24-Jährigen vor dem abschließenden Slalom am Sonntag (ab 10.30 Uhr im BR24 Sport-Liveticker) nicht mehr zu nehmen. Dann kämpft Linus Straßer vom TSV 1860 München im letzten Männer-Rennen der Saison um die kleine Kristallkugel in seiner Disziplin.