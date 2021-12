Ski alpin: Sander verpasst Podest im Super-G hauchdünn

Andreas Sander lag im Super-G von Beaver Creek lange auf dem dritten Platz - bis zur Startnummer 35. Dann kam der Kanadier Broderick Thompson und setzte sich noch mit drei Hundertstelsekunden Vorsprung vor den 32-jährigen Abfahrts-Vizeweltmeister.

Olympia-Ticket sicher

Dennoch war es ein gelungener Auftakt für den DSV-Fahrer. Sander zeigte auf der anspruchsvollen "Birds of Prey", dass er schon jetzt in guter Form ist. Mit dem vierten Platz fuhr der Ennepetaler sein bislang bestes Weltcup-Ergebnis ein und löste schon früh das Ticket für die Olympischen Spiele in Peking im Februar.

Für Sander war es ein ganz starker Auftakt in dieser Disziplin: "Ich ärgere mich überhaupt nicht", betonte er. "Ich bin extrem aggressiv aus dem Start raus, genau das, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe alles versucht, habe einen Fehler gemacht. Aber ich bin natürlich superhappy mit dem Einstand in die Super-G-Saison", so der Speed-Spezialist.

Odermatt vor Mayer und Thompson

Bei besten Bedingungen und strahlendem Sonnenschein setzte sich Weltcup-Spitzenreiter Marco Odermatt aus der Schweiz mit 78 Hundertsteln Vorsprung auf Österreichs Olympiasieger Matthias Mayer durch. Überraschungsmann Thompson lag 95 Hundertstel zurück.

Baumann ausgeschieden

Romed Baumann aus Kiefersfelden, der in der Vorwoche in Kanada Rang sechs belegt hatte, schied - wie viele andere Top-Fahrer - nach einem Patzer aus. Zweitbester Deutscher war der Garmischer Simon Jocher auf Rang 28 (+2,46). Josef Ferstl vom SC Hammer wurde 32. (+2,76) und Dominik Schwaiger (Königssee) kam auf Platz 36 (+2,89).

Noch drei Speed-Rennen in Beaver Creek geplant

Am vergangenen Wochenende waren in Lake Louise/Kanada zwei von drei Rennen wegen heftigen Schneefalls abgesagt worden, darunter auch der geplante erste Super-G. In Beaver Creek, zuletzt 2015 Schauplatz der Weltmeisterschaften, stehen noch drei weitere Speed-Rennen auf dem Programm: Am Freitag ist noch ein Super-G geplant, Samstag und Sonntag jeweils eine Abfahrt