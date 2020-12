Ski alpin: Sander und Baumann bei erster Abfahrt unter Top Ten

In Abwesenheit des verletzten Topstars Thomas Dreßen zeigten die die deutschen Abfahrer gute Leistungen: Nach Platz acht am Vortag im Super-G legte Andreas Sander in der Abfahrt noch einen drauf: Der Enneptaler sicherte sich den sechsten Platz. Sein Rückstand auf den Gewinner Otmar Striedinger betrug nur 0,35 Sekunden. Der Österreicher siegte 0,05 Sekunden vor dem Schweizer Urs Kryenbühl. Dritter wurde der Norweger Aleksander Aamodt Kilde.

Auch Baumann unter Top Ten

Für ein weiteres Top-Ten-Ergebnis sorgte Romed Baumann. Der 34-Jährige war lange mit Zwischenbestzeit unterwegs, verlor aber im unteren Teil an Zeit und wurde in diesem knappen Rennen Achter (+0,38 Sek.). Dominik Schwaiger, letzte Saison in der Abfahrt von Beaver Creek Siebter, zeigte eine solide Leistung und wurde 17. (+0,98 Sek.)

Josef Ferstl, im Training noch Zehnter, hatte Probleme mit der Materialabstimmung und verlor bereits im oberen Streckenabschnitt viel Zeit. Am Ende belegte er den 24. Platz (+1,64 Sek.).

(Stand nach 30 Läufern)