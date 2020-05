Ski-alpin-Plan: Weltcupabfahrt aus der Schweiz nach Italien

"Wir wollen dieses Rennen - und wir werden alles dafür tun", wird Franz Julen, der Präsident der Zermatter Bergbahnen, in der Neuen Zürcher Zeitung zitiert. Der Schritt, mit diesen Plänen an die Öffentlichkeit zu gehen, kommt zu einem pikanten Zeitpunkt: Denn derzeit schwelt in der Schweiz ein Streit um die Zukunft der Lauberhorn-Rennen in Wengen, wo bisher die mit 4.480 Metern längste Weltcupabfahrt stattfindet.

Die Visionäre aus Zermatt betonten aber, dass das neue Rennen keine Konkurrenz zu den seit 1930 ausgetragenen Lauberhorn-Wettbewerben wäre. Vielmehr soll die Abfahrt - angedacht sind Damen- und Herrenrennen - zusätzlich in den Weltcupkalender. Wunschtermin wäre Anfang November, nach der Saisoneröffnung im österreichischen Sölden und vor den Überseerennen in den USA und Kanada. Die Premiere ist für 2022 angedacht.