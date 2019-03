Paris dominiert Abfahrt von Kvitfjell - Ferstl abgeschlagen

Dominik Paris zeigt sich weiter in bestechender Form. Der Südtiroler hatte in dieser Saison schon Abfahrt und Super-G von Bormio und die "Streif"-Abfahrt gewonnen. Knapp einen Monat nach seinem WM-Titel im Super-G dominierte der 29-Jährige auch die Abfahrt von Kvitfjell. Um 25 Hundertstel distanzierte er Beat Feuz. Der Vorsprung des Schweizers im Abfahrts-Weltcup verringerte sich damit auf 80 Punkte. Für einen Sieg in dieser Disziplin gibt es 100 Punkte. Bei der letzten Saisonabfahrt in Soldeu in Andorra könnte Paris also Feuz noch theoretisch abfangen. Der dritte Platz ging an den österreichischen Olympiasieger Matthias Mayer (+0,37).

Ferstl und Schwaiger abgeschlagen

Für den DSV kam Josef Ferstl - immerhin Sieger des Super-G von Kitzbühel - nach einer wenig ansprechenden Vorstellung nur auf Rang 16 (+1,61). Dominik Schwaiger (+2,66) und Klaus Brandner (+2,69) schafften es nicht in die Top 30. Manuel Schmid schied nach einem Innenski-Fehler aus. "Zwei Drittel der Fahrt war in Ordnung, zum Schluss fuhr ich zu verhalten. Ich kriege diesen Teil der Strecke seit Jahren nicht gebacken (...) Ich will manchmal zu schön, zu perfekt fahren. Das ist mein großes Manko", sagte Ferstl im ZDF.