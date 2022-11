Ski Alpin: Nächste Absage im Weltcup

Der Ski-Alpin-Weltcup kommt einfach nicht in Fahrt. Nachdem bereits das Frauen-Rennen in Sölden sowie die beiden Abfahrten am Matterhorn abgesagt wurden, kann nun auch der nächste Stop in Lech/Zürs nicht stattfinden. Zuvor wurde die Schneekontrolle um zwei Tage verschoben, in der Hoffnung, dass so die alpinen Parallelbewerbe im Ski-Weltcup für Frauen und Männer Ende kommender Woche in Lech/Zürs doch durchgeführt werden können.

Doch die aktuelle Wetterlage und die Wetterprognose für die nächsten Tage lassen das nicht zu. Zu warm ist die Temperatur, zu wenig Schneefall gibt es, um ein Rennen stattfinden zu lassen. Die Rennen werden nicht nachgetragen. Die nächsten geplanten Wettbewerbe sind die Slaloms der Frauen in Levi (Finnland) am 19./20. November.

Faire und sichere Weltcup-Rennen nicht möglich

"Der Schneefall und die kalten Temperaturen in den letzten Tagen gaben Grund zu Optimismus, waren aber leider nur von kurzer Intensität. Zudem wird für die nächsten Tage und das Rennwochenende wieder ein kontinuierlicher Temperaturanstieg prognostiziert. Unter diesen Voraussetzungen wäre die Durchführung von fairen und vor allem sicheren Weltcup-Rennen nicht möglich", wird Rupert Steger, ÖSV Bereichsleiter Events, in einer Pressemitteilung zitiert.